Viola, ha inizio il mese decisivo: Italiano a lavoro

Dalla partita di domenica avrà inizio il mese decisivo per la Fiorentina: Italiano è pronto a suonare la carica per questo finale di stagione

Nella sfida di domenica contro l'Empoli, per la Fiorentina ha inizio il mese decisivo per puntare al sogno Europa. Empoli e Venezia in casa, Napoli e Salernitana fuori, nel mezzo la sfida da recuperare con l'Udinese e la semifinale di ritorno contro la Juventus per la Coppa Italia. Come scrive Tuttosport, in casa viola, ormai, nessuno si nasconde più: l'Europa non è più un sogno, ma un obiettivo concreto da poter raggiungere. Il pareggio amaro, prima della sosta, di San Siro ha consolidato ancor di più l'ambiente e trasmesso maggior fiducia per lo sprint decisivo. Italiano farà di tutto per provarci, anche se il calendario è molto tosto. Ma è giusto crederci fino alla fine, fino a che la matematica non dica il contrario.