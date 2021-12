Viola, che numeri in attacco: dieci gol in più dell’anno scorso

I numeri della Fiorentina in attacco sono decisamente ottimi: i viola hanno segnato dieci gol in più dell'anno precedente

Sulle pagine del Corriere Dello Sport oggi in edicola si fa riferimento all'onda d'urto dell'attacco viola, perché i numeri parlano chiaro. La Fiorentina ha una media di quasi tre reti a partita nelle ultime quattro uscite - ad eccezione di Empoli - ma dal 20 novembre al 5 dicembre Italiano ha visto numeri impressionanti. 10 gol segnati fra Milan, Samp e Bologna, mentre contando il mese precedente è andata anche meglio visti i 3-0 a Cagliari e Spezia. I numeri degli expected goals dicono inoltre che i viola avrebbero potuto realizzarne 22, ma nella realtà sono cinque in più.

Il merito primario è senza dubbio di Vlahovic, autore di 13 reti come Immobile. Ma accanto al trascinatore troviamo i due sigilli di Saponara, Gonzalez, Sottil, Saponara e Biraghi. Ma è soprattutto il paragone con la stagione scorsa a stridere: alla sedicesima i viola avevano segnato dieci reti in meno (17). E sabato pomeriggio quello con la Salernitana sarà certamente un impegno da non sbagliare.