La Fiorentina cerca di tornare alla normalità, o quasi. Ieri al Centro Sportivo è andato in scena un allenamento pressoché a ranghi compatti sebbene con tutte le precauzioni dettate dal nuovo protocollo, ma almeno in questo modo Iachini può far lavorare la squadra sui concetti tecnico-tattici che gli appartengono e che era stato costretto forzatamente a mettere da parte. Il tutto per accelerare in vista della ripresa della stagione, con un rush finale di 12 partite senza il fattore pubblico. Già, perché come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, quattro delle sei partite che aspettano i viola dopo la ripartenza saranno al Franchi e per archiviare il discorso salvezza sarebbero state diverse con il tifo dalla propria. Un fattore da non sottovalutare, e sul quale il tecnico e il suo staff lavoreranno già a partire dalla prossima settimana, quando le sedute saranno sempre più intense.