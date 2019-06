Veretout, dalla Roma 25 milioni. Ma si può arrivare ad El Shaarawy

Inizia la settimana decisiva per la cessione di Jordan Veretout. Al Milan o alla Roma? I giallorossi sembrano in vantaggio e potrebbero portare in dote anche altre trattative insieme ad una discreta dose di liquidità. Il Corriere dello Sport – Stadio parla di due trattative disgiunte che potrebbero fruttare prima 25 milioni di euro alle casse viola, per poi riuscire ad arrivare a Stephan El Shaarawy. Tra gli osservati speciali ci sarebbe poi anche Cengiz Under, nonostante la richiesta altissima per il cartellino. Dovesse invece andare al Milan, al di là di Bertolacci, che può arrivare a parametro zero, i viola accetterebbero solo liquidità.