Uva: “Dieci modelli per il Franchi. In tempo per lo stadio alla Mercafir in 4 anni”

Intervistato da La Nazione, Michele Uva, vicepresidente Uefa e consigliere speciale del sindaco Dario Nardella per l’impiantistica sportiva, ha commentato la perizia dell’area Mercafir il cui valore è stato stimato in 22 milioni.

Dice che il prezzo è commisurato al valore del terreno. L’incidenza del terreno, spiega, sul costo complessivo della stadio può essere intorno al 20%. “Si tratta di un prezzo codificato e legato a ciò che offre la zona in cui si va a costruire, in base ai servizi e alle infrastrutture presenti, ma anche a ciò che si costruisce“. Sulla possibilità di vedere il nuovo stadio alla Mercafir in quattro anni, Michele Uva dice di essere in linea perché la perizia è arrivata prima della fine dell’anno e a gennaio sarà fatto il bando per a vendita del terreno. Parla poi dell’Artemio Franchi. Per Michele Uva c’è bisogno di uno stadio che guardi in termini di fruibilità e tecnologia. “Il Franchi ha una complessità notevole anche a livello di vincoli. O si ristudiava totalmente l’area, comprendendo tutti gli spazi di Campo di Marte, altrimenti si sarebbe rischiato di realizzare un’operazione antieconomica e antimoderna”. Sul rischio di abbandonare il Franchi, il consigliere dice che, se si muove adesso, non c’è il pericolo di fare un Flaminio 2. “Si sta pensando alla riconversione del Franchi, consapevoli che ancora per quattro anni sarà la casa della Fiorentina. Sto studiando tutte le opere internazionali che presenterò al sindaco ma che serviranno come base di pensiero congiunto essendo non applicabili tout court a Firenze. Quali casi internazionali sto studiando? Sono circa una decina con destinazioni post recupero varie.