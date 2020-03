Una lieve flessione e il ballottaggio con Vlahovic. Ora Cutrone vuole prendersi l’attacco viola

Patrick Cutrone è arrivato a Firenze presentandosi con una rete in Coppa Italia contro l’Atalanta. Soltanto un gol all’attivo per l’ex Wolverhampton finora ma le sue prestazioni hanno dato sicuramente un buon apporto alla squadra di Iachini. Su Stadio questa mattina si ripercorrono i primi mesi con la maglia della Fiorentina di Patrick Cutrone. Si fa riferimento ad un ovvio calo o flessione nelle ultime giornate dello stesso attaccante, dovuto ai mesi precedenti di inattività con il club inglese. Cutrone ha pagato sicuramente il ritorno alla continuità e ad un alto minutaggio, così come l’inserimento in una nuova squadra ed il carico di lavoro richiesto da un tecnico come Iachini. In aggiunta a questo, il dualismo che lo ha visto protagonista fin qui con Dusan Vlahovic, con cui ogni domenica si è giocato e si giocherà la maglia da titolare nell’attacco viola assieme a Federico Chiesa. L’ultimo grande segnale lo si è visto contro il Milan, quando l’ex rossonero è subentrato in campo e ha dato la scossa determinante alla squadra per raggiungere il pareggio procurandosi per l’appunto il rigore contro la sua ex squadra.

Complice lo stop dell’ultima settimana, Cutrone ha recuperato una condizione fisica migliore e certamente avrà affinato gli schemi e la tattica richiesta dal proprio allenatore. Patrick continuerà a battagliare con il compagno Vlahovic per essere il titolare e guidare l’attacco della Fiorentina.ù