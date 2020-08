Un rinforzo per reparto. E tra le linee un nuovo Ribery, leader in campo e fuori

Il mercato viola gira attorno a Ribery e ai rinnovi di Chiesa e Milenkovic. L’importanza della figura del francese può trainare altri arrivi importanti, ma ci sono due casi aperti. Come scrive La Gazzetta dello Sport comunque, la strategia viola è ben delineata e serve un rinforzo di livello per ogni reparto da aggiungere a quelli di Amrabat, Kouamé e Duncan, per allestire una squadra in grado di avvicinarsi all’Europa. Importante sarà anche la posizione dell’ex Bayern in campo: da trequartista dietro le punte può esaltarsi e segnare qualche gol in più. Ma non solo, il suo ruolo sarà cruciale anche nello spogliatoio e in alcune decisioni di mercato, come un vero leader.