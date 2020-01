Un Derby dell’Appennino made in USA con Saputo e Commisso

Questa mattina La Gazzetta dello Sport, in vista della gara di lunedì tra Bologna e Fiorentina, ha messo sotto la lente d’ingrandimento le due società che si giocheranno quello da sempre è considerato il Derby dell’Appennino. Entrambe le società infatti hanno una presidenza americana made in USA. Da una parte il canadese Joey Saputo, subentrato nel 2015 a Tacopina per salvare il club bolognese e su cui finora ha investito circa 110 milioni di euro. Dall’altra parte il patron viola arrivato quest’estate a Firenze per rilevare il club viola per 175 milioni di euro.

Saputo è il terzo uomo più ricco del Canada con un patrimonio di cinque miliardi di dollari. Commisso invece è il 131° tra i più ricchi d’America con un patrimonio da sette miliardi di dollari. Entrambi provenienti dalla terra delle grandi opportunità, entrambi con grandi idee e progetti per le rispettive squadre: il nuovo stadio è l’obiettivo di Saputo e di Commisso (oltre al centro sportivo che nascerà a Bagno a Ripoli).