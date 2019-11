Un centrocampo di stakanovisti e una difesa da puntellare: la strategia viola sul mercato

Al momento la rosa della Fiorentina non è attrezzata per andare in Europa. A gennaio la priorità è un centrocampista per aumentare le rotazioni, visto che finora Pulgar, Badelj e Castrovilli sono stati inamovibili, con Benassi e la comparsa Zurkowski a farli parzialmente rifiatare. Nel mirino Berge del Genk, ma servono almeno 25 milioni, e Florenzi. Interventi anche in difesa, con Ceccherini in uscita. In sintesi: servono due o tre rinforzi, soprattutto se la Fiorentina resterà in zona Europa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.