Un amore così grande: più di 30mila spettatori contro l’Udinese

La partita contro l’Udinese non è certamente di cartello. Pazienza perché al Franchi domani ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Saranno oltre 30mila gli spettatori. Questo – scrive La Nazione – nonostante l’orario delle 12.30 che costringerà centinaia di famiglie a rimandare il classico pranzo domenicale. I biglietti per curva Fiesole e Maratona sono andati esauriti e tutto lascia pensare che saranno oltre 35.000 gli spettatori per la partita con i friulani. Non una novità per il Franchi, che in questi primi due mesi di campionato ha già toccato il record stagionale di presenze in occasione del match con la Juventus (40.312) e ha ottenuto numeri considerevoli anche nelle partite con Napoli (33.614) e Samp (33.469). In totale, dunque, sono oltre 107.000 i tifosi che nell’arco di 270’ hanno assistito allo stadio alle prime tre uscite interne dei viola, un dato alto che fa del Franchi il quarto stadio più frequentato d’Italia con una media di 35.798 tifosi a partita dopo San Siro (sponde rossonera e nerazzurra) e l’Allianz di Torino.

