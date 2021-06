Ulivieri: “Gattuso non ha bisogno di consigli. Arriva nel momento migliore”

Le parole del presidente dell'Assoallenatori

«Ancora non l'ho sentito, però lo farò di sicuro nei prossimi giorni. Consigli a Gattuso non credo di poterne dare, sa da sé quello che deve fare e lo ha dimostrato. Si è messo sotto coi libri ed è diventato un allenatore preparato, di alto livello. La Fiorentina lo prende nel momento migliore: avrà un allenatore di gran lunga superiore rispetto a un anno fa. Se è venuto qui è perché è convinto di fare bene ma non dimentichiamoci che nelle ultime due annate ci siamo abbracciati ed eravamo felici per la salvezza. Spero che almeno ci salvi da questo tipo di abbracci».