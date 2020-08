Per Gonzalo Higuain, scaricato ufficialmente da Mister Pirlo e in cerca di una soluzione per il futuro, nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti la Fiorentina. Un sondaggio, quello del club viola, per capire i margini operativi di un eventuale affare Higuain. Non è una novità, si legge su Tuttosport in edicola oggi, che i viola siano alla ricerca di un attaccante di un certo tipo, e il Pipita rientrerebbe perfettamente nell’identikit. Commisso vorrebbe regalarlo a Iachini e ai tifosi, ma c’è l’ostacolo ingaggio: Higuain guadagna 7,5 milioni a stagione, cifra fuori dal budget e dai parametri della Fiorentina. Il ds Daniele Pradè sta pensando a un contributo da parte dei bianconeri, che dovrebbero pagare parte dello stipendio del giocatore, in scadenza il prossimo anno. Una quadratura non facile da trovare, ma ipotesi su cui i club potrebbero provare a lavorare.