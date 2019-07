Il punto sul mercato viola da La Gazzetta dello Sport: “In attesa che sprinti il mercato in entrata, con Lirola primo obiettivo a destra e Diego Demme (Lipsia) per il centrocampo, o che la suggestione Borja Valero ammessa da Pradè torni in auge (nodo ingaggio), si continua a pensare a qualche cessione. Vitor Hugo andrà al Besiktas in prestito con diritto. Per Veretout alla Roma manca solo l’ufficialità”.