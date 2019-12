Tra gli esuberi e chi cerca di spazio: ecco i giocatori in partenza a gennaio

In chiave mercato si lavorerà anche per cercare di sistemare quelli che sono gli esuberi della squadra, da Thereau – che a fine stagione vedrà scadere il suo contratto – a Dabo, fin qui nemmeno mai convocato da Montella, ed Eysseric. Dovrà essere trovata sistemazione ai due che dovrebbero rientrare nelle prossime settimane, Gilberto e Maxi Olivera (il primo spinge per la permanenza in Brasile), e dare un’opportunità a chi non ha trovato la continuità necessaria per crescere, vedi Terzic e Rasmussen. Lo riporta Stadio in edicola stamani.