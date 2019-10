Torna l’attaccante, scatta l’ora di Boateng: fin qui un solo acuto

L’ora del Boa. Due mesi dopo l’ultima (ed unica) gara da titolare in campionato con il viola sulle spalle, Prince Boateng – scrive La Gazzetta dello Sport – torna dall’inizio. In uno stadio che è stato suo e contro una squadra, il Sassuolo, che la passata stagione lo ha visto esultare 4 volte in A ed una in Coppa Italia. Boateng ha giocato dal primo minuto da centravanti contro il Genoa nella seconda giornata (1° settembre, n.d.r.). Andò male per lui e per la squadra, sconfitta 2-1 a Marassi. Dalla sfida successiva Montella cambiò tutto, puntando davanti sulla strana coppia Ribery-Chiesa e relegando il numero 10 in panchina per sette gare consecutive. Nelle quali ha racimolato qualche apparizione, una manciata di minuti, zero soddisfazioni personali.

E dire che il campionato di Boateng era iniziato bene con il gol contro il Napoli appena entrato dalla panchina. A conti fatti, unico vero acuto di questi primi non semplicissimi mesi alla Fiorentina. Il cambio di sistema di gioco lo ha messo in concorrenza con un totem. Nonché amico fraterno: quel Ribery vicino a Kevin nelle storie social come nella vita quotidiana, ma ombra troppo ingombrante sul campo per minarne la titolarità. Fuori FR7 per tre giornate (causa squalifica), davanti si apre uno spazio. Che oggi Montella colmerà con Boateng, preferito a Vlahovic e a Pedro.