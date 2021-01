Torino su ben tre giocatori gigliati: anche Pulgar, ma solo se in viola arriva Torreira

Il Torino ha chiesto informazioni per Duncan e Pulgar. E’ quanto si legge oggi su La Nazione, che spiega come il DS Vagnati voglia pescare dalla rosa viola per rinforzare il proprio centrocampo. Su Duncan sono forti anche Cagliari e Verona, mentre il discorso-Pulgar è legato all’arrivo in viola di Lucas Torreira (SCHEDA): difficile, ma nel caso le richieste dell’Atletico Madrid venissero soddisfatte, allora la Fiorentina lascerebbe partire Pulgar. Ed è sempre in piedi la trattativa per Kouamé, per il quale Commisso continua a chiedere 16 milioni cash, solo cessione definitiva.

La Fiorentina entra nel vivo del mercato: qui tutti i movimenti