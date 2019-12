Torino-Fiorentina, stadio semideserto per protesta: i tifosi gemellati si danno appuntamento al pub

Sarà semideserto lo stadio Grande Torino per la partita fra granata e Fiorentina. La protesta contro la gestione Cairo è in crescita, ma soprattutto i tifosi di casa hanno deciso di disertare poiché a quelli viola gemellati è stato negato l’accesso in curva Primavera. Dalla Maratona invece, visto il malcontento generale, ci si aspetta contestazione. I tifosi delle due squadre si sono dati appuntamento all’Huntsman pub per guardare insieme la partita. Lo scrive Tuttosport.