Tifosi, è ancora effetto-Commisso. A Brescia il settore ospiti è sold-out

Oltre mille tifosi viola a Brescia, 1027, nonostante il posticipo notturno del lunedì sera. Il fatto è che l’onda viola si è fatta perfetta, impossibile da non surfare di fronte a tanto entusiasmo. Il settore ospiti dello stadio Rigamonti è andato sold-out nel tardo pomeriggio di giovedì. La città si è scrollata di dosso le tossine figlie della passata gestione, con i mesi di contestazione e gli spalti delle curve vuote nei primi 15 minuti: l’effetto Commisso, scrive Stadio in edicola oggi, si è trasformato in detonatore di entusiasmo in tutti.