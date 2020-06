Tifosi allo stadio? Forse a luglio, c’è l’apertura del sottosegretario alla salute

Se la curva dei contagi non dovesse risalire, non è escluso che a luglio i tifosi possano tornare allo stadio. “Ovviamente le società sportive sarebbero chiamate ad uno sforzo importante in termini di sicurezza, ma, se ci saranno le condizioni, perché no”, ha detto Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute.

Per la Fiorentina – scrive La Nazione – le gare interessate sarebbero due: quella contro il Torino (19 luglio) e quella contro il Bologna, alla penultima, ma il condizionale resta d’obbligo.Anche perché i primi settori che potrebbero tornare a popolarsi potrebbero essere le aree hospitality dei club, settori più facilmente controllabili quanto al distanziamento fisico e alle norme sanitarie da attuare, che su scala nazionale in ogni impianto coprono una percentuale del 3-4% sugli spettatori totali. Anche il tema dei rimborsi del rateo di abbonamento non goduto sarà chiarito nei prossimi giorni, non appena si capirà con maggiore certezza cosa sarà vietato e cosa invece no.