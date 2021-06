Terzic e Zurkowski, nuovo prestito in vista? L’Empoli ci pensa

Terzic e Zurkowski hanno concluso il loro prestito all'Empoli, ma potrebbero ancora giocare con il club azzurro anche in A

Per Aleksa Terzic e Szymon Zurkowski si sta concretizzando il ritorno alla Fiorentina dopo l'annata con promozione all'Empoli. I due calciatori, però, potrebbero giocare ancora in azzurro e questa volta in Serie A. Secondo il Corriere Dello Sport oggi in edicola, il club toscano tornerà a parlare con la Fiorentina per avere un nuovo prestito dai viola. Il tutto, però, solo dopo aver risolto il nodo allenatore.