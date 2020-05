Terreni opzionati fino al 2021, al costo di cinque milioni per complessivi 38 ettari. E’ questa l’intesa trovata nelle ultime ore dalla Fiorentina con la famiglia Casini per la costruzione del nuovo stadio viola a Campi Bisenzio. E come scrive il Corriere Fiorentino, tanti saluti a bandi di gara e vincoli. Rocco Commisso non ne poteva più, tanto da minacciare di lasciare la Fiorentina dopo un solo anno dal suo arrivo. A niente servirà la proroga di un mese di Palazzo Vecchio per il bando sull’area Mercafir, il presidente viola è pronto a lavorare sulla “terza via” (dopo Novoli e la ristrutturazione del Franchi) che porta dritto fuori dai confini cittadini. Restano da capire le tempistiche e il lavoro da fare su viabilità e infrastrutture, con Joe Barone in costante contatto con Emiliano Fossi ma la strada è segnata. Stavolta, forse, definitivamente.