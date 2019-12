E’ l’ora di Pedro, titolare contro l’Inter: da domani le prove sul campo

Riportando il miglioramento delle condizioni di Pezzella, Boateng e Ribery, Il Corriere dello Sport si sofferma su un’altra suggestione. Si tratta della chance che Pedro potrebbe avere di giocare titolare per la prima volta contro l’Inter. La squadra oggi riposa e domani riprenderà gli allenamenti: il brasiliano sarà provato nel ruolo di centravanti, alla Fiorentina serve un modo per trovare gol con i suoi uomini offensivi visto che anche a Torino è andato in rete un difensore come Caceres.