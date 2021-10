Sudamericani, stavolta la Fiorentina esulta. Un giorno in più a disposizione

La squadra gigliata riabbraccerà i sudamericani e potrà contare su di loro in condizioni accettabili, dato il giorno in più

La Fiorentina, in qualche modo, può sorridere: dei 31 "ritardatari" sudamericani, cioè i giocatori che rientreranno a ridosso dell'inizio della prossima giornata di Serie A, i quattro viola potranno smaltire il viaggio con più calma, perché la partita con il Venezia sarà lunedì 18: "Anche la Fiorentina non fa i salti di gioia, con quattro sudamericani in campo nella notte tra giovedì e venerdì, di cui tre titolari, almeno rispetto all’ultima sfida persa contro il Napoli: gli argentini Martinez Quarta (autore del gol del vantaggio) e Nico Gonzalez, oltre al cileno Pulgar. E poi c’è l’uruguaiano Lucas Torreira, un mediano da quattro presenze finora, di cui tre dal primo minuto. Ma anche in casa viola si tira un sospiro di sollievo perché le tocca il posticipo del lunedì", scrive La Gazzetta dello Sport.