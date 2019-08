Stramaccioni, pace in Iran: Thereau si avvicina. Pradè fa gli straordinari con Eysseric e Cristoforo

Per provare ad insistere con l’Udinese per De Paul, c’è però da sfoltire la rosa, cancellando quei costi vivi che ancora pesano a bilancio. Come scrive Il Corriere dello Sport, magari davvero a cominciare da Thereau: la frattura ricomposta, almeno per ora, tra l’Esteghlal e Stramaccioni riavvicina il francese al club iraniano: l’accordo era stato già raggiunto. Per Eysseric ci sono due club francesi: il Rennes e il Tolosa, serve l’offerta migliore, magari davvero a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni. Pradè sta facendo gli straordinari: c’è da cedere anche Cristoforo, centrocampista che non rientra nei piani tecnici. Non c’è tempo da perdere, lavorando per provare a portare De Paul.