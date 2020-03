Stipendi giocatori: il modello Juventus non è replicabile

La conference call tra Lega Serie A e AIC sugli stipendi dei giocatori è stata rinviata. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’intenzione della Lega è chiedere la partecipazione dei calciatori all’opera di contenimento delle spese che si traduce nella sospensione degli ingaggi relativi al periodo di inattività, indipendentemente dalla ripresa o meno. In pratica, però, una linea comune come dimostra l’accordo interno alla Juventus è fuori portata. Con la liquidità ridotta dai mancati incassi di marketing e botteghino, i club non possono riempire le buste paga. La Federazione ha già posticipato i controlli sui conti dei club, ora tocca ai giocatori partecipare. Il modello Juve non è replicabile.