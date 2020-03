Stipendi dei calciatori congelati tre mesi. La strategia della Lega che non piace a Tommasi

La Lega di Serie A ha avvisato l’AIC che entro lunedì sarà comunicato il piano per congelare gli stipendi. L’accordo è ancora da trovare e non sarà facile. Il documento prevede la sospensione degli emolumenti nei mesi di marzo, aprile e maggio. Mossa inevitabile perché non ci sono soldi in cassa. L’AIC gioca in difesa e si domanda se non sia una mossa per arrivare al taglio deciso degli stipendi. Sulla mensilità di marzo, poi, Tommasi e soci non transigono: qualcuno ha giocato, altri si sono allenati e sette sono stati in quarantena. I calciatori sono pronti al taglio, ma non drastico: un mese, massimo 45 giorni. Lo scrive Il Corriere della Sera.