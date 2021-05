Stasera è Simy contro Vlahovic: 41 gol in due e nessuna voglia di fermarsi

Crotone-Fiorentina è il confronto tra le due squadre-rivelazione del campionato ormai concluso

L'unico obiettivo di un Crotone rimaneggiatissimo (mancheranno Golemic, Magallan, Cordaz, Luperto, Reca e Di Carmine) sarà quello di battere il Parma al photofinish e non arrivare ultimo. La Fiorentina, da parte sua, proverà a vincere per salutare nel migliore dei modi Iachini e scalare un paio di posizioni in classifica. La Gazzetta dello Sport scrive che la principale attrattiva della sfida di stasera è il confronto fra Simy e Vlahovic, 41 gol in campionato in due, uno in più per il viola.