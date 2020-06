A Joe Barone il lavoro non manca di certo. Sono tanti gli aspetti a cui il direttore generale si sta dedicando. Prima di tutto il rinnovo dei contratti di Chiesa e Milenkovic e la questione allenatore (Iachini resta in bilico). E non dimentichiamoci della questione stadio. Come scrive La Gazzetta dello Sport, le ultime mosse della Sovrintendenza hanno sorpreso e amareggiato la dirigenza viola.