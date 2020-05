Stadio, Commisso rischia di perdere la pazienza. Ma uno spiraglio c’è

Altro che “fast fast fast”, Rocco Commisso sta iniziando a innervosirsi. Perché se in tema di infrastrutture il resto dell’Italia sta iniziando a muoversi (Bologna e Milano gli ultimi esempi), in Toscana no. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, adesso il nodo stadio ora rischia di diventare una beffa per il tycoon americano, che appena sbarcato a Firenze aveva dichiarato che se fossero serviti 10 anni avrebbe lasciato perdere.

Al momento dunque, l’unica via di fuga dove immaginare la nuova casa della Fiorentina potrebbe diventare l’area metropolitana fiorentina, con Campi Bisenzio principale candidata per accogliere un progetto dal giusto esborso economico e che garantisca alla proprietà il pieno potere decisionale richiesto. Anche i tifosi più scettici lo hanno capito: il tetto dei ricavi si alza solo con un impianto di proprietà, un meccanismo che permetterebbe di portare campioni e alzare gli ingaggi. Uno spiraglio, che gioca a favore di Commisso, è la realizzazione del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli: l’iter che è stato seguito per la nuova casa viola dimostra come a volte il complicato sistema legislativo italiano può farsi snello. A questo Rocco si aggrappa per dimostrare ancora una volta l’amore verso i “suoi” fiorentini.