Dario Nardella prova a rassicurare la Fiorentina: 4 anni e mezzo per un nuovo impianto e “no” al restyling del Franchi, derubricato come ‘soluzione non praticabile’. Una mossa da parte del sindaco che si sente incalzato dall’interesse della società viola per i 30 ettari in zona Villa Montalvo a Campi Bisenzio, sul quale c’è un’opzione di preacquisto. Come scrive il Corriere Fiorentino, col la Legge Stadi voluta proprio da Nardella quando era deputato, l’amministrazione campigiana potrebbe concedere la variante urbanistica in 180 giorni e subito dopo far partire i cantieri: una beffa per il primo cittadino di Firenze che prova a mandare messaggi rassicuranti a Rocco Commisso sulla possibilità di costruire l’impianto alla Mercafir. Un progetto light rispetto a quello del 2012 che Renzi propose ai Della Valle, ma dal quale non si può prescindere per lo spostamento dei capannoni (verso nord). La Fiorentina intanto attende il no definitivo della Soprintendenza per il Franchi.