Squadra scossa dall’addio di Vlahovic, Italiano suona la carica: stupire ancora

La squadra non si aspettava l'addio a gennaio del serbo ma Italiano è pronto a stupire ancora e ieri ha caricato il gruppo

Per Vincenzo Italiano e per lo spogliatoio della Fiorentina l'addio di Vlahovic è un "punto e a capo" da cui ripartire. Il mister non è spaventato ma anzi, è ripartito con più determinazione di prima e come scrive il Corriere Fiorentino, ieri ha parlato alla squadra chiedendo a tutti qualcosa in più. Anche perché all'orizzonte ci sono le partite importantissime con Lazio e Atalanta che decidono una fetta di campionato e la qualificazione in Coppa Italia.