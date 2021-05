Spezia al Franchi? No, per… colpa dell’Empoli (e non solo)

L'ipotesi di ospitare lo Spezia al Franchi è stata stroncata sul nascere dalle contingenze e dalle esigenze della Fiorentina

Lo Spezia al Franchi? Sì, anzi no. La Nazione ragguaglia sulla vicenda degli Aquilotti, che giocheranno anche l'anno prossimo in Serie A ma che devono trovare una sistemazione alternativa al Picco, non idoneo alla Serie A. La concessione ricevuta per quest'anno scadrà e non verrà rinnovata. La Dacia Arena di Udine è l'impianto indicato per disputare eventuali coppe europee, il Franchi quello per disputare gli incontri di Serie A se la Lega non dovesse concedere una proroga come richiesto dai nuovi proprietari Platek. L'Orogel-Manuzzi di Cesena ha dato problemi con il VAR, per cui la ricerca si è orientata su un impianto più abituato alla Serie A. La promozione dell'Empoli, tuttavia, ha stoppato sul nascere l'ipotesi Firenze: due gare casalinghe nella stessa provincia ad ogni turno sarebbero uno scenario difficilmente sostenibile da parte delle Forze dell'Ordine. Inoltre, il manto erboso del Franchi rischia di non reggere al doppio degli impegni. Infine, la Fiorentina vorrebbe svolgere le sedute di rifinitura all'interno dello stadio, e con lo Spezia non potrebbe farlo. I residenti di Campo di Marte, scettici sulla convivenza, possono esultare.