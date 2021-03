Speranza Kokorin: torna a Firenze e potrebbe giocare tra 15 giorni

Se il risultato del tampone sarà negativo, Aleksandr Kokorin tornerà oggi ad allenarsi al Centro Sportivo viola. Dopo la prima fase di recupero e il periodo passato a Roma, inizia oggi lo step successivo del russo che nel giro di una quindicina di giorni potrebbe essere nuovamente convocato. Come scrive La Gazzetta dello Sport infatti, l’ex Zenit e Spartak potrebbe esserci di nuovo in uno dei match tra Atalanta e Sassuolo, ma non c’è fretta e si vuole evitare un secondo infortunio.

La cronistoria

Arrivato a Firenze nel mercato di gennaio, ha esordito contro l’Inter il 5 febbraio, poi un fastidio muscolare lo ha messo fuori causa per le successive tre partite viola. Dopo sono arrivate le panchine con Samp e Spezia, prima di essere nuovamente buttato nella mischia con Udinese e Roma. Nel match con i giallorossi sente subito che qualcosa non va, ma la sua generosità lo porta a giocare per 40 minuti aumentando esponenzialmente la gravità del danno. E la lesione al retto femorale – scrive il quotidiano – non è stata minima come riportato dal comunicato della Fiorentina.

In comune accordo con lo staff viola è stato deciso di curarlo a Villa Stuart, dove aveva a disposizione un traduttore e riceveva la visita della Fiorentina due volte a settimana. Da oggi tornerà al C.S., dove inizierà il lavoro individuale e personalizzato.

