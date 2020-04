Sousa: “A Firenze un gruppo fantastico. Kalinic complesso, Chiesa lo vedrei bene in una big”

Sulle colonne di Tuttosport leggiamo un’intervista a Paulo Sousa, ex tecnico della Fiorentina, che è tornato sulla sua esperienza in viola: “A Firenze ho avuto la fortuna di allenare un gruppo fantastico, di cui ho bellissimi ricordi”. Sousa parla di Bernardeschi, che faceva giocare sulla fascia per permettergli di allargare la sua visione del campo e sfruttare meglio le sue qualità. Poi gli esperimenti con Marcos Alonso, schierato centrale in allenamento, e il ricordo di Kalinic, attaccante sempre seguito e voluto: “Ha una psicologia complessa ma è un attaccante formidabile”. Su Chiesa, Sousa è sicuro, diventerà un campione. “Mi ha colpito fin da subito per la sua volontà di accrescere il proprio livello. Un trascinatore, lo vedrei bene in un grande club”