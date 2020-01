Sottil ha rinnovato, la Fiorentina vuole evitare nuovi casi Zaniolo

Riccardo Sottil ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina. Repubblica evidenzia come la società abbia deciso di far firmare i giovani cresciuti nel vivaio per evitare di perderli a zero come successo in passato. Pur non facendo il nome di Zaniolo, il riferimento è chiaro. Sottil ebbe uno screzio con Montella quando lo sostituì contro il Cittadella ma oggi è pronto a ricominciare e giocarsi le sue chance in viola. La nuova scadenza, scrive il quotidiano, è fissata al 2024 ma (secondo quanto risulta a Violanews.com) c’è anche un’opzione fino al 2025.