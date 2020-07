Sottil, Ghezzal, Igor, Agudelo, Kouamé, Terzic: sei personaggi in cerca d’autore

Sei personaggi in cerca d’autore in questo finale di stagione. Si tratta di Sottil, Ghezzal, Igor, Agudelo, Kouamé e il desaparecido Terzic. Su di loro si concentra il Corriere Fiorentino.

Sottil

È sceso in campo diciassette volte, ma soltanto in quattro occasioni è stato titolare e non ha mai disputato una partita per intero. L’ultima opportunità l’ha avuta contro il Verona ma all’intervallo Iachini lo ha bocciato lasciandolo negli spogliatoi. Già nel giro della nazionale Under 21 e seguito dal Ct Mancini, è ancora a caccia del primo gol e del primo assist.

Agudelo

A determinate condizioni già pattuite col Genoa, la Fiorentina sarà obbligata a riscattarlo per circa dodici milioni. Su di lui c’è un progetto intrigante, un disegno tattico che da trequartista lo trasformerà in regista che imposterà la manovra davanti alla difesa. Con la maglia viola ha fatto appena in tempo ad esordire contro la Juve e a scendere in campo pochi minuti contro il Lecce.

Kouamé

Come Agudelo ha disputato due gare, l’esordio col Cagliari e la partita intera contro il Verona. Nessuno se lo sarebbe aspettato otto mesi dopo il grave infortunio al ginocchio. Nato seconda punta, sarà osservato su tutto l’attacco.

Igor

Già otto volte ha vestito la maglia viola, ma per un giudizio definitivo occorre più continuità. Anche perché il suo fisico statuario ha bisogno di più tempo per entrare a regime. La dirigenza crede molto in lui e ha fissato un bonus da riconoscere al vecchio club nel caso in cui dovesse raggiungere la nazionale brasiliana.

Ghezzal

In gol contro il Lecce, il riscatto potrebbe avvenire solo a condizioni favorevoli che sarà lui a dover creare sul campo con le prestazioni.

Terzic

Voluto dalla precedente direzione tecnica. Suo malgrado ha occupato una casella da extracomunitario che Daniele Pradè avrebbe voluto occupare in maniera diversa. Ancora non ha mai esordito.