Sorrisi e voglia di giocare: Ribery è tornato. E partirà alla pari con i compagni

Su La Nazione trova ampio spazio il ritorno di Franck Ribery a Firenze dopo il periodo trascorso in Germania. L’obiettivo è recuperare il tempo perduto a causa dell’infortunio dello scorso inverno e tuffarsi nella mischia della stagione che punta a ricominciare. Ribery ha una gran voglia di tornare a giocare. Ieri, poco prima delle tre del pomeriggio, l’atterraggio a Peretola (partenza da Monaco di Baviera): ad aspettarlo il team manager Marangon, poi l’incontro con lo staff medico viola per il tampone e il test sierologico.

La condizione fisica del n°7 della Fiorentina è stata costantemente monitorata in Germania, dove il giocatore ha continuato (e forzato i tempi) la riabilitazione post intervento chirurgico. L’esterno gigliato, una volta chiuso il periodo di stop forzato, sarà già in grado di riprendere gli allenamenti sul campo con l’intensità dei compagni di squadra e di giocarsi di conseguenza lo spezzone finale della stagione. Una notizia decisiva anche per Iachini, che ritrova il fiore all’occhiello della squadra.