Sorpresa Ranieri, da pendolino a jolly per la difesa del futuro

In attesa di Pezzella, Luca Ranieri ha radicalmente cambiato prospettive in campo. Da quella infaticabile voglia di farsi lunghe sgroppate sulla fascia a centrale dai piedi buoni, in grado di impostare il gioco. Vincenzo Montella se n’è accorto in queste settimane di lavoro tra Moena e gli Usa e in attesa del capitano il “canterano” è stato dirottato da terzino a centrale puro, posizione in cui è stato reinventato nel corso della sua esperienza a Foggia. Come scrive La Nazione, dalla tournée stanno giungendo risposte positive dal ventenne che anche contro l’Arsenal è stato tra i migliori. Il suo futuro però, sarà deciso al ritorno in Italia: le offerte non mancano e sono destinate ad aumentare. Ma l’ultima parolaspetterà a Montella.