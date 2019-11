La Nazione ricostruisce il ritorno della squadra da Verona dopo il k.o. di domenica al Bentegodi. Dopo il confronto negli spogliatoi – un confronto di 15 minuti dove sono stati azzerati gli alibi e sono finiti tutti sul banco degli imputati – nelle due ore di treno per tornare a Firenze non è volata una mosca: giocatori svuotati, e anche ieri alla ripresa degli allenamenti l’umore non è cambiato. La squadra si è ritrovata al centro sportivo per la colazione e la seduta di scarico e ha avuto l’opportunità di tornare sulla sconfitta con l’Hellas con toni più pacati e costruttivi. A sorvegliare il tutto il ds viola Daniele Pradè.