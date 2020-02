Signora, si accomodi: per la Juventus è sempre Pasqua. E Commisso riempie le tv

Juventus-Fiorentina, il commento de La Nazione: “Fiorentina sconfitta su rigore a Torino, anzi su rigori, e fin qui niente di nuovo in Italia. In America evidentemente sì, lo sfogo di Commisso ha riempito le tv: dagli Usa allo stadio della Juve c’è di mezzo il mare, chissà quante altre scoperte dovrà eventualmente fare Rocco a proposito del nostro calcio, che nei momenti decisivi non scontenta mai chi ha il peso specifico maggiore. Proprio il Var ieri è stato abbondantemente consultato e se la prima volta l’arbitro Pasqua ha cambiato idea, nella seconda ha trovato conferma di quello che aveva creduto di scovare. E quando l’arbitro cerca un motivo per dare ragione a se stesso, la consultazione del Var diventa una passeggiata tecnologica. E non solo l’ha deciso subito, ma anche dopo aver rivisto l’azione al Var. Vallo a spiegare agli americani, che dopo il regolamento del Football stanno cercando di capire anche quello del calcio”.