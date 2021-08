Si avvicina la Roma, un dubbio per reparto: Igor in vantaggio dietro

Ultime 48 ore, ultimi nodi da sciogliere per Vincenzo Italiano

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sugli indizi di formazione per la prima di campionato contro la Roma. I nodi da sciogliere sono tre: il compagno di reparto di Milenkovic, che potrebbe vedere Igor spuntarla su Quarta, la mezzala sinistra, con il probabile rientro tra i titolari di Castrovilli a discapito di Maleh, e il terzo attaccante con Vlahovic e Gonzalez, posto per cui sembra ancora in vantaggio Callejon.