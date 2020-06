Serie A in chiaro, ci siamo! Ecco di quante partite si tratta e su quale canale vederle

La Repubblica, nell’edizione nazionale, annuncia che l’accordo fra il Ministro dello Sport Spadafora e Sky è stato trovato: una partita della prima giornata e forse anche una della seconda dopo la ripresa saranno trasmesse su Tv8, appendice in chiaro dell’emittente satellitare. Due incontri, con possibilità a RAI e Mediaset di attingere fin da subito alle immagini delle gare. Il principio che sottende è chiaro: bisogna evitare gli assembramenti nei bar. Quali le partite trasmesse? La sensibilità nazionale suggerisce Atalanta-Sassuolo, per concedere un regalo alla città più colpita dalla pandemia. E chissà che questo accordo non possa smussare le criticità venutesi a creare con la questione dei diritti tv…