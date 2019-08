Senza mercato faraonico, a Firenze sono bastati Commisso e Barone per infiammare la piazza

La Fiorentina si è presentata alla prima gara ufficiale della stagione, metà agosto e alle 18.15, con una energia e una voglia di calcio tutta nuova. Come racconta il Corriere dello Sport, tutto l’ambiente fiorentino è cambiato drasticamente dopo l’arrivo alla presidenza di Rocco Commisso, insieme al suo fidato braccio destro Joe Barone, che hanno dato una scarica di adrenalina a tutta la piazza. La fine dell’era Della Valle ha rianimato i tifosi della Fiorentina, che da una stagione dove i viola si sono salvati all’ultima giornata, sono passati a sognare in grande con la nuova proprietà. Commisso, dalla sua, ha fatto tutto quello che poteva per farsi benvolere, e anche senza un mercato faraonico, a seguito dei paletti imposti dal fair play finanziario, i tifosi sono entusiasti per la rosa. L’obbiettivo della proprietà, ad oggi, è raggiungere quota 27 mila abbonati, e con la possibilità di sottoscrivere la tessera fino a sabato, le possibilità ci sono, complice anche il possibile arrivo di Ribery.