Sentite Corvino: “ACF venduta a basso prezzo. I Della Valle erano stanchi”

L'ex dirigente Viola torna a parlare

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, troviamo un'intervista all'ex DS Viola Pantaleo Corvino. Oggi a Lecce, il dirigente torna sulla trattativa con cui portò Vlahovic a Firenze. In lui aveva già visto le potenzialità di un grande calciatore ed oggi si reputa soddisfatto dei frutti che ha prodotto. Per acquistarlo sfidò diverse critiche, dato che andava ad occupare l'ultimo posto da extra comunitario per un 17enne. Ma la dirigenza ha sempre appoggiato quest'operazione. "Era vicinissimo al Borussia Dortmund, lo volevano anche Juve, Atalanta e Arsenal. Per non perderlo andai a Belgrado a conoscere la famiglia. Ma la dote lasciata da Corvino non è solo il classe 2000, ma una società a ttrezzata in diversi settori, a partire da quello giovanile. Ma il prezzo a cui è stata venduta la Fiorentina è troppo basso per il dirigente. "La famiglia Della Valle era forse stanca, c'erano state contestazioni esagerate e rumorose". Il prezzo di vendita, dunque, non rifletteva il reale valore del club e Corvino avrebbe volentieri fatto parte di una cordata per rilevare la società. Tornando al campo, Corvino dice la sua su Piatek e Cabral. Si augura che facciano bene, ma come Vlahovic ce ne sono pochi...