Sconfitti sì, ma con onore. Viola KO con le big, però giocano alla pari

Che fatica con le big per la Fiorentina

Il dato è piuttosto eloquente e per snocciolarlo è sufficiente dare un'occhiata al calendario: la Fiorentina contro le big ha (quasi) sempre pagato dazio. Unica vittoria a Bergamo contro l'Atalanta, non certo un campo in cui è facile imporsi. Manca solo il Milan per concludere il lotto delle sette sorelle ma il Corriere Dello Sport si sofferma su un dettaglio. È vero che gli uomini di Italiano sono spesso usciti battuti dai confronti con le grandi, ma le sconfitte non sono mai state così nette. I casi sono evidenti: Roma, Inter, Napoli, Lazio hanno vinto rompendo un certo equilibrio, mentre con la Juventus prima dell'espulsione di Milenkovic era stata proprio la Fiorentina ad avere qualche occasione in più. E al di là del problema espulsione, la Fiorentina sta meritando questo nuovo rispetto al tavolo delle big. Non è al loro pari ma ci gioca come se lo fosse, con personalità e voglia. Mancano ancora probabilmente un po' di struttura ed esperienza a livelli più alti a partire dalle individualità, ma la classifica dice che i viola ci sono. Non era certo scontato viste le precedenti stagioni, in cui la squadra è stata costretta a lottare per la salvezza: un bel cambiamento, visto che ad oggi i ragazzi Italiano sono al settimo posto a un solo punto dalla Roma. Come stagione della rinascita può già andare bene così.