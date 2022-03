Sconfitta che brucia, ma la finale è ancora alla portata

Perdere così fa male, ma non è detta l'ultima parola

La sconfitta in extremis contro la Juventus brucia, ma niente è ancora perduto. Così scrive Antonio Montanaro nella parte finale della sua analisi per il Corriere Fiorentino:

"La finale è ancora alla portata della Fiorentina, anche perché il ritorno sarà giocato tra più di un mese, quando anche la classifica del campionato sarà più vicina a quelli che saranno gli esiti finali. La squadra di Italiano ha tutte le carte in regola per conquistare un posto in Europa: ci sono ancora due porte aperte e già questa è una buona notizia. Domenica al Franchi arriva il Verona, squadra tutt’altro che facile. Ora bisogna incamerare punti per arrivare al 20 aprile con qualche sicurezza in più".