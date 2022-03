Savic gigante di Champions: “Non concede neanche le briciole a CR7”

L'ex viola è stato il migliore in campo nella gara di ritorno contro il Manchester United

C'è un po' di viola nel successo dell'Atletico Madrid sul Manchester United in Champions League. Ieri il successo dei Colchoneros a Old Trafford per 1-0 (gol di Renan Lodi) è valso il passaggio ai Quarti di Finale. E nella grande prova collettiva degli uomini di Simeone, spicca l'ex Fiorentina Stefan Savic autore di una prestazione di grande solidità difensiva. Non certo una novità. Secondo Tuttosport è stato addirittura il migliore in campo e il voto in pagella è 8. "Non ha concesso nemmeno le briciole a CR7" è il giudizio, piuttosto emblematico.