Roma-Fiorentina è anche incrocio sul mercato: tanti i nomi in bilico

Il Messaggero scrive che l’incontro di stasera tra Roma e Fiorentina all’Olimpico può essere anche occasione per riflettere sui nomi in ballo tra le due società in chiave-mercato. Pradè ha chiesto Calafiori (SCHEDA) qualche giorno fa, ma 5 milioni sono stati ritenuti una cifra troppo alta per il giovane giallorosso. Intanto Florenzi, di rientro dal prestito a Valencia, aspetta di capire se Luciano Spalletti accetterà la corte viola; in quel caso, l’esterno volerebbe a Firenze, altrimenti rimane la pista che porta all’Atalanta.

Invece, sul fronte opposto, alla Roma piace Castrovilli, ma è difficile che venga raggranellata la quantità di milioni necessaria a far prendere in considerazione l’offerta. Discorso analogo per Vlahovic, che non si muove definitivamente per meno di 30 milioni, troppi per le casse della Roma. Più facile prelevare Biraghi, di passaggio a Firenze dopo l’esperienza in prestito all’Inter. Sempre che i nerazzurri non lo riscattino, visti i record che sta collezionando (LEGGI QUA)