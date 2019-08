Roma al primo vero test dell’estate: ma contro il Lille non ci sarà Veretout

Deve ancora vederlo il campo, per una partita, con la maglia della Roma. L’ex Fiorentina Jordan Veretout, infatti, non ha ancora disputato 1′ quest’estate in test o amichevoli varie. E non lo farà nemmeno oggi, quando alle 18 la squadra di Daniel Fonseca sarà impegnata in terra francese contro i vice-campioni di Ligue 1, ovvero il Lille. Per Veretout salta, quindi, la sfida contro i suoi connazionali: lo staff tecnico e medico giallorosso non lo ritiene ancora pronto dal punto di vista fisico per sostenere una partita vera. Lo riporta il Corriere dello Sport.