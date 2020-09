Rocco torna a Firenze, subito gli incontri con Chiesa e Milenkovic: la situazione

Anche Il Corriere Fiorentino si concentra sul ritorno a Firenze di Rocco Commisso (ECCO QUANDO), sette mesi dopo l’ultima volta. Il patron, che arriverà in Italia con un volo privato, coglierà l’occasione per seguire dal vivo l’esordio stagionale della Fiorentina contro il Torino. Poi Commisso si soffermerà con qualche giocatore in particolare, a partire da Federico Chiesa, la cui vicenda si trascina ormai dallo scorso anno. Il suo contratto scade nel 2022, la Fiorentina è disposta a prolungare l’accordo e ad alzare l’ingaggio, ma su questa possibilità non è mai apparso particolarmente fertile il terreno. Commisso è disposto ad andare avanti con Federico anche senza un nuovo accordo, ma allo stesso tempo è consapevole che il prezzo del suo cartellino così facendo continuerebbe a svalutarsi.

La soluzione va trovata entro breve e, la pretendente principale, la Juventus, resta in silenzio e nell’ombra da tempo. Al contrario di un anno fa, la società è disposta a cedere Chiesa ma solo a fronte di un’offerta congrua. Non più soltanto soldi liquidi ma anche con contropartite tecniche ritenute adeguate. L’altro giocatore con cui ci dovrà esserci un confronto è Nikola Milenkovic. Anche nel suo caso le possibilità di rinnovo sono esigue, il suo agente Fali Ramadani ha ascoltato più di una proposta (su tutti il Milan) ma per il momento non ha trovato l’offerta che vuole la Fiorentina per lasciarlo andare. Ovvero quaranta milioni. Inoltre Iachini, uomo che gode della totale fiducia di Commisso, ha chiesto ai dirigenti di confermare il difensore insieme ai compagni di reparto.

